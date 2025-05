📷 Evenepoel begint aan voorbereiding op de Tour, maar wel met stevige domper op zak

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Giro is nog maar net van start gegaan, of Remco Evenepoel denkt al aan de Tour. De olympische kampioen weet nu al dat zijn ploeg straks niet op volle sterkte zal zijn.

Een kleine week na het einde van de Ronde van Romandië is Remco Evenepoel opnieuw begonnen met trainen. Hij nam een weekje vrij en wilde de batterijen weer volledig opladen voor hij aan het Franse deel van zijn seizoen begint.

“3-2-1, C’est Parti”, schreef Evenepoel bij een trainingsrit van net geen 70 kilometer langs onder meer het jaagpad van de Dender. Evenepoel zette er ook een Frans vlaggetje en een baguette, een niet mis te verstane boodschap dus.

Die herhaalde hij 's avonds nog eens bij DAZN, Evenepoel was namelijk aanwezig op Anderlecht-Union. "De Tourvoorbereiding is nu echt begonnen", zei Evenepoel. Binnenkort vertrekt hij naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage.

Geen Landa in de Tour voor Evenepoel?

Op 9 juni staat Evenepoel dan aan de start van de Dauphiné, voor een eerste confrontatie met Vingegaard en Pogacar. Daarna volgt wellicht nog een korte stage, op 27 juni rijdt Evenepoel dan het BK tijdrijden en op 29 juni het BK op de weg.

Op 5 juli start dan de Tour in Rijsel. Evenepoel zag in de Giro wel zijn meesterknecht Mikel Landa zwaar vallen, de Spanjaard liep een gebroken ruggenwervel op. De kans dat hij aan de start staat van de Tour, is bijzonder klein.