🎥 Pedersen slaat opnieuw dubbelslag in de Giro, Van Aert lost snel en moet roze trui definitief vergeten

Mads Pedersen heeft opnieuw een dubbelslag geslagen in de Giro. De Deen was weer de beste in de sprint, Wout van Aert moest bergop al snel afhaken.

Na zijn teleurstellende tijdrit moest Wout van Aert al hopen op een mirakel om de roze trui nog eens te kunnen veroveren in deze Giro. De vraag was of hij in de laatste etappe in Albanië nog eens kon meedoen voor de overwinning.

Op de Llogarapas (10,5 km aan 7,5%), op zo'n 45 kilometer van de strep, moest hij al vroeg de rol lossen en zijn roze droom definitief opbergen. Ook voor de etappezege kwam Van Aert zo niet meer in aanmerking, want Lidl-Trek legde een stevig tempo op voor Pedersen.

Op de lange beklimming reden Fortunato en Bilbao naar een kopgroep, de Italiaan pakte ook de volle buit en de bergtrui over van de Belg Sylvain Moniquet. Maar meer dan een minuut reden ze niet weg en Lidl-Trek hield dan ook de controle.

De ploeg van Pedersen leek in de laatste kilometers wat volk te kort te komen, maar een machtige Vacek zette zijn kopman perfect af op zo'n 300 meter van de streep. Strong maakte het Pedersen nog even lastig, maar de Deen pakte zijn tweede etappezege in de Giro.

Dankzij de tien bonificatieseconden pakt Pedersen ook weer de roze trui over van Primoz Roglic. De Deen gaat zo met negen seconden voorsprong de eerste rustdag in, dinsdag gaat de Giro verder in Italië.