🎥 Renner wordt geramd door overstekende geit in de Giro en doet zijn opmerkelijke verhaal

In de derde rit van de Giro in Albanië was het voor Dion Smith (Intermarché-Wanty) stevig schrikken toen er plots een geit tegen hem sprong. De Nieuw-Zeelander kwam gelukkig met de schrik vrij.

De renners werden in hun derde en laatste rit in Albanië twee keer stevig opgeschrikt door overstekende dieren. In volle finale stak een hond het parcours over, gelukkig zonder een renner te raken.

Dat kon niet gezegd worden van de geit die op 120 kilometer van de streep door het peloton liep. Een politieagent probeerde een kudde geiten in bedwang te houden, maar één geit stak toch over en kwam in het peloton terecht.

Smith ontsnapt aan zware val

De Nieuw-Zeelander Dion Smith (Intermarché-Wanty) kon het dier niet meer ontwijken, dat tegen zijn fiets sprong. "Het engste was dat ik niet wist welke richting hij zou uitgaan. Gelukkig kon ik mijn snelheid minderen en kwam ik niet ten val", blikte de Nieuw-Zeelander terug bij Sporza.

Al benadrukte Smith wel dat het er op televisie erger uitzag dan het was. "Ik heb het nauwelijks gevoeld." Waarom de geit net hem viseerde, weet Smith ook niet. "Misschien wou hij het eten uit mijn achterzak afsnoepen?"

Zondagavond maakt het peloton nog de oversteek naar Italië, waar het peloton zich dinsdag weer op gang trekt. Hopelijk met minder loslopende dieren, al was het de voorbije jaren ook altijd oppassen voor honden in de Giro.