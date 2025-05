Is roze droom definitief voorbij voor Van Aert? Ploegleider windt er geen doekjes om

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is er niet in geslaagd om een de roze trui te veroveren in de tijdrit om dag twee van de Giro. Van Aert staat nu zelfs niet meer in de top tien en moet zijn roze droom wellicht opbergen.

Wout van Aert stelde teleur in de tijdrit in de Giro, hij werd pas 34ste op 38 seconden van winnaar Joshua Tarling. In het klassement zakt Van Aert dan ook naar de elfde plaats, hij staat nu elfde op 32 seconden van Primoz Roglic.

Voor de tijdrit was Van Aert een van de favorieten voor de dagzege en de roze trui, maar hij kwam dus twee keer niet in de buurt. "Een normale, gezonde Wout had hier zeker mee gedaan”, stelde ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad.

Van Aert slaagde er niet in om renners zoals Mads Pedersen achter zich te houden, terwijl hij op papier wel een veel betere tijdrijder is. Zelf verklaarde Van Aert dat hij de power miste om na een bocht weer op te trekken.

Geen roze trui meer voor Van Aert?

De roze trui wordt nu heel moeilijk voor Van Aert, al helpt het wel dat Roglic die nu in zijn bezit heeft. De Sloveen zal er snel weer vanaf willen om niet aan alle verplichtingen te moeten voldoen. Maar mag Van Aert nog dromen van roze?

"Roze was zeker één van de doelen waar Wout en de ploeg op gebrand waren, maar we moeten ons ook niet blind staren op die trui. Het is niet de bedoeling dat Wout steeds diep gaat en daarna niet op de goeie manier herstelt", besloot Reef nog.