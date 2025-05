Michel Wuyts kritisch voor Visma-Lease a Bike: "Zou dat graag wat meer zien"

Terwijl Lidl-Trek in de eerste etappe van de Giro goed geformeerd vooraan het peloton reed, moest Wout van Aert het vaak zonder ploegmaats doen. Michel Wuyts hoopt dat de Nederlandse ploeg zich nog herpakt.

Met Edoardo Affini, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Olav Kooij, Bart Lemmen, Dylan van Baarle en Simon Yates heeft Wout van Aert zeven sterke ploegmaats in de Giro. Al was daar nog niet veel van te merken in de eerste etappes.

In de openingsrit kwamen samen met Van Aert enkel Yates en Kelderman binnen in dezelfde tijd, de andere renners van de ploeg kwamen binnen op tien minuten of meer. Van Aert had dus weinig steun van zijn ploegmaats.

Niet veel steun van Visma-Lease a Bike voor Van Aert

Michel Wuyts hoopt dat dat in het vervolg van de Giro toch wat beter wordt. "Wat ik graag zou willen zien, is dat er wat meer homogeniteit is bij de mannen van Visma. Die was in de openingsetappe volkomen zoek", zei Wuyts bij VTM.

"En die heb ik eigenlijk gemist in alle koersen die Van Aert dit jaar reed, zeg maar het volledige voorjaar. Het was diaspora, want ze zaten echt overal en zelden bij elkaar", was Wuyts toch kritisch voor de Nederlandse ploeg.

Net als Van Aert lijkt ook Visma-Lease a Bike zijn beste niveau nog te moeten vinden. Dinsdag staat een eerste vlakke rit op het programma, in principe komen lead-out Van Aert en sprinter Kooij dan een eerste keer samen in actie.