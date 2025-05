Nederlander beleeft vreselijke déjà vu in de Giro: "Je wil gewoon naar huis"

Voor de Nederlander Thymen Arensman is de Giro opnieuw slecht begonnen. Hij verloor net als vorig jaar meteen veel tijd en dacht dan ook aan opgeven in de eerste rit.

Met een vierde plaats in de Ronde van Valencia, een derde plaats in Parijs-Nice en een ritzege en een tweede plaats in de Tour of the Alps was Thymen Arensman met mooie adelbrieven aan de start gekomen van de Giro.

In de eerste etappe ging het echter mis voor de Nederlander. Hij moest lossen op de laatste beklimming en verloor anderhalve minuut op de andere favorieten. En dat zorgde voor een déjà vu bij de Nederlander.

Vorig jaar overkwam hem hetzelfde, toen verloor hij meer dan twee minuten op Tadej Pogacar in de eerste rit. Uiteindelijk werd Arensman nog zesde in de Giro, maar toch was het zware klap voor de Nederlander om nu opnieuw veel tijd te verliezen in de eerste etappe.

Arensman dacht aan opgeven in de Giro

"Het klinkt misschien zwaar, maar het is alsof je demonen in je hoofd hebt. Ik was zó nerveus", zei hij bij Eurosport. "Als je dan tegen jezelf moet vechten, wordt het lastig om kalm te blijven."

En dus dacht hij ook aan opgeven. "Natuurlijk dacht ik daaraan. Op dat moment wil je gewoon naar huis. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus ik moest mezelf herpakken en er vandaag gewoon staan. Het kan nu alleen nog maar beter gaan."

Toch weet Arensman uit de ervaring van vorig jaar dat hij toch nog een goed eindresultaat kan behalen. "Ik weet dat ik nog kan groeien in deze Giro. Maar ik moet nu vooral tegen mezelf blijven koersen, niet tegen anderen."