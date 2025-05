Pedersen vol lof over opmerkelijke ploegmaat en heeft ook wat te zeggen over verrassende Roglic

Mads Pedersen heeft na de eerste ook de derde etappe gewonnen in de Giro. De Deen was opnieuw de beste in de sprint en veroverde ook weer de roze trui net voor de eerste rustdag.

Ondanks zijn uitstekende tijdrit verloor Mads Pedersen zijn roze trui aan Primoz Roglic. De Sloveen had amper één seconde voorsprong op Pedersen en die kon door de bonificatieseconden dus weer het roze grijpen.

Dat zinde Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg van Roglic, wel en dus staken ze een handje toe om de vlucht te controleren. Pedersen kon echter ook opnieuw rekenen op een ijzersterke ploeg van Lidl-Trek.

Pedersen vol lof over Ciccone en schrok niet van Roglic

"Iedereen van het team deed het geweldig, op de klim en ervoor. Ciccone en Vacek deden een geweldige lead-out. Dat ik nu al twee ritzeges heb en het roze weer heb, is precies wat we wilden vandaag."

Vooral de rol van Ciccone, toch een klimmer, was opvallend. "Het toont iets over zijn karakter en wat voor persoon hij is. Hij heeft zelf ook ambities deze ronde, maar geeft zich alles voor het team. Ik kan niet wachten tot de bergen, zodat ik iets terug kan doen voor Ciccone."

In de slotkilometer zag Pedersen ook nog Roglic naast zich opduiken, had hij schrik dat de Sloveen zijn roze trui toch wilde houden? "Ik was niet verrast dat hij daar zat. Hij wil voorin zitten om voor eventuele valpartijen te zitten. En als hij de trui had kunnen behouden, had hij dat graag gedaan. Maar het verraste me niet om hem daar te zien."