Stevig slikken voor Evenepoel: ploegdokter komt met slecht nieuws over meesterknecht Landa

Remco Evenepoel zal in de Tour niet kunnen rekenen op Mikel Landa. De Spanjaard heeft bij zijn valpartij in de Giro een ruggenwervel gebroken en moet de komende maand vooral rusten.

Voor Mikel Landa duurde de Giro amper 155 kilometer. Op 5 kilometer van de streep viel hij in de eerste etappe en kwam een etage lager terecht op het voetpad. De balans was zwaar met een gebroken ruggenwervel.

Volgens ploegdokter Toon Cruyt kwam Landa op zijn achterwerk terecht en liep hij daardoor een breuk op. Zenuwen zijn er niet geraakt, waardoor enkel de breuk moet helen. Maar toch wordt het een lange revalidatie.

Geen Tour voor Landa?

"Hij draagt een korset voor zijn borst, dat zal zo’n vier weken duren. Zo lang moet hij ook platliggen, buiten om naar het toilet te gaan", zegt Cruyt bij Het Nieuwsblad. En dat valt natuurlijk niet te rijmen met een deelname aan de Tour.

"Mikel is waarschijnlijk out voor de Tour. Je weet het nooit natuurlijk, maar normaal wel. Hoe lang is het nog, acht of negen weken? Als hij tegen dan al kan fietsen… Dus conditioneel zal hij nooit top genoeg zijn. Dus ik denk niet dat hij erbij zal zijn", zegt Cruyt nog.

En dus zal Remco Evenepoel hoogstwaarschijnlijk niet op Landa kunnen rekenen in de Tour. Vorig jaar werd de Spanjaard nog vijfde in de Tour, dit jaar was hij opnieuw goed in vorm. En dus zullen er andere opties moeten worden bekeken om Evenepoel te helpen.