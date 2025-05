Vrouw Sarah over ziekte van Van Aert tijdens voorbereiding: "Dat had een positief kantje"

De ziekte van Wout van Aert tijdens zijn voorbereiding heeft hem dan toch parten gespeeld in de Giro. Al had die ziekte voor vrouw Sarah wel een opvallend voordeel.

In de eerste etappe van de Giro kon Wout van Aert zich nog staande houden in het peloton en sprinten naar de tweede plaats, maar een tijdrit liegt natuurlijk nooit. Van Aert moest tevreden zijn met plaats 34ste en mag de roze trui wellicht vergeten.

De oorzaak daarvan ligt bij de stage van Van Aert voor de Giro. Hij trok met zijn gezin naar het Italiaanse Lucca en wilde zich daar optimaal voorbereiden op zijn eerste grote ronde van het jaar. Maar Van Aert werd ziek.

Van Aert had meer tijd voor zijn kinderen

"Dat had een positief kantje: Wout kon minder trainen dus was er meer familietijd, wat voor de kinderen natuurlijk heel leuk was", zegt vrouw Sarah De Bie bij Het Nieuwsblad. "Maar voor Wout was het klote, als ik een grof woord mag gebruiken."

Want van rust was er met twee jonge kinderen natuurlijk weinig sprake. En bij Van Aert speelde er constant in zijn hoofd dat hij op dat moment eigenlijk aan het trainen zou moeten zijn. Niet makkelijk om mee om te gaan.

"Uiteindelijk hebben we wel beslist om wat vroeger naar huis te komen, wat het een beetje hectisch maakte. Niet de plezantste keuze, maar wel de beste, ook al is die extra reisdag ook weer niet ideaal. Maar als je ziek bent, wil je toch het liefst je eigen huisarts zien."