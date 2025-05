Wanneer zien we de beste Van Aert in de Giro? Visma-Lease a Bike plakt er duidelijke datum op

Wout van Aert kwam door ziekte met een achterstand aan de start van de Giro. Wanneer zullen we Van Aert dan wel op topniveau zien?

Een goede eerste rit met een tweede plaats en daarna een mindere tijdrit. Voor Wout van Aert was het een wisselvallige eerste tweedaagse van zijn eerste Giro. En dat door zijn wisselvallige voorbereiding door ziekte.

Van Aert moest door zijn ziekte zelfs eerder terugkeren naar België, maar kon daar wel nog een laatste keer goed trainen. Voor Van Aert zal het dan ook telkens dag per dag bekijken zijn hoe zijn benen zullen aanvoelen om te zien wat hij kan.

Zien we de beste Van Aert in de Giro?

Dat is een ander gevoel dan vorig jaar in de Vuelta. Toen kon Van Aert doen wat hij wilde en eindigde hij in zeven van de eerste vijftien ritten in de top drie. Zullen we die Van Aert nog zien in deze Giro?

"Dat is afhankelijk van de komende dagen", zegt ploegleider Marc Reef bij Sporza. "Maandag is een relatieve rustdag." Dan moeten de renners de reis maken van Albanië naar Italië en dat zal met de ferry gebeuren.

"Dinsdag volgt een vlakke rit. Daarna zullen we al veel wijzer zijn", stelt Reef nog. Dan staat er wel een eerste etappe voor de sprinters op het programma, waar Van Aert lead-out zal zijn voor Olav Kooij.