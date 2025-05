Arnaud De Lie maakt eindelijk zijn comeback en krijgt opvallende nieuwe ploegmaat

Anderhalve maand na zijn laatste wedstrijd is Arnaud De Lie eindelijk opnieuw fit om te koersen. De Belgische kampioen hervat zondag in Duitsland.

Op 30 maart stond Arnaud De Lie in Gent-Wevelgem voor het laatst aan de start van een koers. De Belgische kampioen belandde toen in de De Moeren in een vijfde waaier en gaf er niet veel later de brui aan.

Voor het tweede jaar op rij moest De Lie na Gent-Wevelgem de stekker uit een mislukt voorjaar trekken. Vorig jaar was de ziekte van Lyme de boosdoener, nu is het nog altijd raden wat er precies aan de hand is.

De Lie samen met Aerts in Rund um Köln

Een comeback van De Lie begin mei kwam te vroeg, waardoor hij wedstrijden zoals de Famenne Ardenne Classic en Tro-Bro Léon aan zich voorbij moet laten gaan. Zondag zou De Lie wel zijn comeback maken in Rund um Köln (1.1), dat meldt Het Nieuwsblad.

Hoe het verdere programma van De Lie er zal uitzien, is voorlopig nog niet duidelijk. Lotto wil De Lie net als vorig jaar klaarstomen voor het BK en de Tour. De Lie pakte toen de Belgische titel en eindigde in de Tour vijf keer in de top vijf.

In de Rund um Köln krijgt De Lie ook Toon Aerts als ploegmaat bij Lotto. Door de samenwerking tussen Lotto en zijn ploeg Deschacht-Hens-FSP kan Aerts een veel uitgebreider programma op de weg rijden.