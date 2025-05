Gerben Thijssen weet waar de sleutel tot succes ligt in de Giro: "Dan is er veel mogelijk"

Dinsdag krijgen de massasprinters een eerste kans in de Giro. Voor Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) een eerste opportuniteit om zijn mislukte voorjaar door te spoelen.

De start van de Giro in Albanië was voor de echte sprinters te zwaar, enkel Mads Pedersen slaagde erin om twee keer te overleven én ook te winnen. Dinsdag naar Lecce, met onderweg slechts 730 hoogtemeters, krijgen alle snelle mannen hun kans.

Bij de Belgen is het naast Milan Fretin (Cofidis) ook uitkijken naar Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Zijn voorjaar was niet om over naar huis te schrijven, het beste resultaat van Thijssen in de klassiekers was een negende plaats in de GP Monseré.

Thijssen wil scoren in de Giro

In de Giro wil Thijssen dan ook proberen om zijn mindere voorjaar uit te wissen. Een ritzege in de Giro zou dan ook veel voor hem betekenen. "Het zou me mentaal ook veel rust geven", zegt Thijssen bij WielerFlits.

Thijssen gelooft ook dat eens de kop eraf is, dat hij dan vertrokken kan zijn voor meer. Zoals Girmay vorig jaar in de Tour, die plots drie ritten en de groene trui won. En hij gelooft ook in eigen kunnen.

"Ik heb alleen maar positieve signalen gekregen. Het is nu aan mij om de finales juist aan te pakken. En durf te tonen. Dan is er veel mogelijk", stelt Thijssen nog. Dinsdag zal blijken of dat vertrouwen gerechtvaardigd is.