'Lotto neemt belangrijke beslissing over sponsoring in het wielrennen'

Lotto is sinds jaar en dag sponsor in het wielrennen. Maar de Nationale Loterij is klaar om een ferme wijziging door te voeren.

Lotto is dit jaar de enige hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg. Als de ploeg wil concurreren, dan moet er meer budget komen bij Lotto Cycling Team. Maar dat zal niet van de Nationale Loterij komen. De Raad van Bestuur heeft daarom, zo schrijft Het Laatste Nieuws, een belangrijk besluit genomen. Er werd groen licht gegeven om er een tweede naamsponsor bij te nemen. Die mag voor de Raad van Bestuur zelfs op de eerste plaats komen. Volgens de krant zoekt de Nationale Loterij ook in het buitenland voor een nieuwe partner. B&B Hotels-Arkéa verdwijnt normaal, maar Arkéa zou wel in het peloton willen blijven als sponsor. De kredietverlener heeft net als CEO Heulot bij Lotto Cycling Team Bretoense roots, dus daar zou wel enige toenadering mogelijk zijn, klinkt het.