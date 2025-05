Mathieu van der Poel gooit zijn plannen op de mountainbike dan toch nog om

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel zal dan toch nog een weekje extra wachten om zijn mountainbike vanonder het stof te halen. De Nederlander leek in Duitsland te hervatten, maar zou dat nu in Tjsechië doen.

Op 15 april kondigde de organisatie van 'Bike the Rock' in het Duitse Heubach met trotst de komst van Mathieu van der Poel aan. "De wellicht meest complete wielersporter aller tijden snuift bij ons weer de MTB-lucht in en wij zijn verheugd om hem te mogen begroeten!"

Een maand later blijkt dat de Duitsers te vroeg gejuicht hebben en het nieuws werd ook nooit bevestigd door Van der Poel of Alpecin-Deceuninck. De Belgische ploeg zal zondag wel aanwezig zijn in Duitsland, maar dan met Puck Pieterse en Samuel Gaze.

Van der Poel niet in Duitsland, wel in Tsjechië?

Van der Poel zou volgende week wel aan de start staan van de Wereldbeker mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto. Ook dat is niet officieel bevestigd, maar de Tsjechen pakken ook uit met de komst van Van der Poel.

"Mathieu zal op zondag 25 mei met het rugnummer 33 aan de start staan van de cross country", zei organisator Petr Vanek enkele dagen geleden in de Tsjechische media. "Voor mij is Mathieu de grootste persoonlijkheid in het hedendaagse wielrennen."

Alpecin-Deceuninck zal in een van de komende dagen de programma’s van hun mountainbikers Puck Pieterse, Sam Gaze en Mathieu van der Poel officieel bekend maken. Pas dan zal duidelijk worden of Van der Poel ook effectief aan de start komt in Nove Mesto.