'Moeten zij Pidcock aan succes helpen in het voorjaar? Q36.5 wil drie Belgen binnenhalen'

Q36.5 Pro Cycling, sinds dit jaar de ploeg van Tom Pidcock, kwam in het voorjaar duidelijk tekort in de breedte. Daar wil de Zwitserse ploeg iets aan doen en het mikt daarvoor op de komst van drie Belgen.

Met zijn transfer naar Q36.5 Pro Cycling maakte Tom Pidcock afgelopen winter een opvallende overstap. Hij kwam van het grote INEOS Grenadiers en trok naar de kleine Zwitserse ploeg, maar presteerde wel goed.

Pidcock werd tweede in de Strade Bianche, negende in de Amstel Gold Race, derde in de Waalse Pijl en negende in Luik-Bastenaken-Luik. Maar in de finales had Pidcock weinig tot geen ploegmaats in steun.

Drie Belgen op weg naar Q36.5?

Q36.5 Pro Cycling wil zijn kopman beter omringen en mikt daarvoor vooral op Belgische aanwinsten. De Zwitserse ploeg zou zowel Xandro Meurisse als Quinten Hermans (beiden Alpecin-Deceuninck) een aanbod gedaan.

En ook Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) heeft volgens HLN al een aanbod gekregen van Q36.5 Pro Cycling. Het beste resultaat van Lampaert dit voorjaar was een 19de plaats in Dwars door Vlaanderen.

Met Frederik Frison en Harm Vanhoucke rijden er dit seizoen al twee Belgen bij Q36.5. Met Lampaert, Hermans en Meurisse erbij zou er dus een Belgische enclave kunnen komen bij de Zwitserse ploeg.