Niels Albert doet het opmerkelijke verhaal van hoe hij zijn vrouw Valeska leerde kennen

Dat Niels Albert niet om een stunt verlegen zit werd vorige week nog maar eens duidelijk. De ex-renner was te gast bij Datenight op Joe FM en vertelde honderduit.

In de podcast Datenight van Tess Goossens op Joe FM nam Niels Albert geen blad voor de mond. Hij vertelde heel wat intrigerende zaken over zijn relatie met zijn vrouw Valeska.

Zo kwam ook ter sprake hoe het koppel elkaar leerde kennen, toen Albert eigenlijk nog getrouwd was met zijn vorige vrouw. “Ik heb haar leren kennen op Tomorrowland, zij zat en ik stoned”, klinkt het.

“Het was een slechte moment in mijn leven. Ik was net moeten stoppen met veldrijden en wou met niemand over dat probleem praten en gaf me dan over aan verschillende zaken. Zoals op Tomorrowland waar er iemand was met een joint waar ik dan twee keer van heb getrokken.”

De twee geraakten echter wel aan de praat, met dank aan een bekende chef-kok. “Ik heb Valeska daar leren kennen via Roger Van Damme. Een vriendin van hem vroeg of ze met mij op foto wilde en Valeska reageerde van: ‘Wie zijde gij?’ Ik dacht alé: onder welke steen heb jij geleefd.”

De klik was er blijkbaar meteen. Van liefde op het eerste gezicht was er echter geen sprake, mede ook omdat Albert toen nog gehuwd was, maar uiteindelijk is het er wel van gekomen.