'Niet alleen Benoot gaat weg: Van Aert en Vingegaard moeten nog een vertrek incasseren'

De voorjaarskern van Visma-Lease a Bike zal er volgend jaar een stuk anders uitzien. De Nederlandse ploeg ziet namelijk niet alleen Tiesj Benoot vertrekken.

Het was al een tijdje duidelijk dat Tiesj Benoot volgend jaar naar Decathlon-AG2R La Mondiale zou trekken, hij zou daar een contract van drie jaar getekend hebben. Ook Olav Kooij staat in de belangstelling van de Franse ploeg.

Het vertrek van Benoot is zowel voor Van Aert als voor Vingegaard slecht nieuws. In het voorjaar gaat Benoot telkens lang mee in de finales van de klassiekers en in de Tour maakte hij deel uit van de ploeg die Vingegaard zijn eindzeges bezorgde in 2022 en 2023.

Vertrekt Van Baarle ook bij Visma-Lease a Bike?

Een andere renner die zowel in het voorjaar als in de Tour een belangrijke rol had, was Dylan van Baarle. De Nederlander is na drie jaar ook einde contract bij Visma-Lease a Bike en zou volgens Daniel Benson vertrekken.

Van Baarle won in 2023 met de Omloop Het Nieuwsblad meteen zijn eerste wedstrijd in het shirt van de Nederlandse ploeg en werd later dat jaar ook Nederlands kampioen op de weg. Vorig jaar sukkelde Van Baarle veel met blessures.

Met zowel het vertrek van Benoot als van Van Baarle verliest Visma-Lease a Bike wel twee dertigers met veel ervaring. De ploeg rond Wout van Aert in het voorjaar lijkt zo in 2026 nog verder te verjongen.