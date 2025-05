Quinten Hermans snapte niets van "gevaarlijke finale" in derde etappe van de Giro

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Quinten Hermans kreeg in de laatste Giro-rit in de Albanië zijn kans om te sprinten, maar moest tevreden zijn met een 20ste plaats. Hij liet zich wel kritisch uit voor de gevaarlijke finale.

Omdat sprinter Kaden Groves bergop afhaakte, kon Quinten Hermans weer zijn kans gaan in de sprint. In de eerste rit werd hij nog opgehouden door de val van Mikel Landa, nu kon Hermans wel in het peloton blijven.

Maar in de straten van Vlorë was het ook erg gevaarlijk. "Het was een hectische finale", zei Hermans bij VTM. "Er was een mooie, brede weg tot de laatste anderhalve kilometer, maar dan gebruikten ze alleen nog de rechterstrook."

"Ook was er nog een loslopende hond die de finale kwam verstoren. Dat maakt het niet beter", was Hermans toch kritisch. In de sprint kwam Hermans er ook niet echt aan te pas, hij moest tevreden zijn met de 20ste plaats.

Hermans kwam er niet uit in de sprint

“Ik had gehoopt om een mooie ereplaats te rijden. Helaas zat ik een klein beetje ingesloten. Dat is niemand zijn schuld, we moeten naar onszelf kijken." Ciccone hinderde Hermans wel een beetje toen hij zich liet uitzakken, maar dat wilde hij dus niet inroepen als excuus.

"Ik had nog Fabio (Van den Bossche, nvdr.) bij mij die een opening probeerde te creëren, maar dat is niet altijd gemakkelijk. We hebben het zo goed mogelijk proberen te doen." Dinsdag staat een vlakke rit op het programma, dan zal Kaden Groves de kopman zijn bij Alpecin-Deceuninck.