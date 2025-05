Wout van Aert is veel weg van huis: vrouw Sarah onthult wat de moeilijkste periode van het jaar is

Wout van Aert is als renner vaak lange periodes niet thuis. Voor vrouw Sarah zijn het niet altijd de makkelijkste momenten, waarin ze er vaak alleen voor staat met de kinderen.

Enkele veldritten met het WK veldrijden, gevolgd door een korte stage en daarna de Clasica Jaen, de Ronde van de Algarve en het openingsweekend. Daarna volgde een hoogtestage met heel veel grote klassiekers.

Daarna trok Van Aert naar het Italiaanse Lucca met zijn gezin om de Giro voor te bereiden. Na de Giro volgt meteen een nieuwe stage en daarna trekt Van Aert meteen naar de Tour. In de eerste zeven maanden van het jaar zal Van Aert niet veel thuis zijn.

Van Aert wordt meest gemist tijdens hoogtestages

Nu staat dus de Giro op het programma, in juli de Tour. "Maar grote rondes zijn oké", zegt vrouw Sarah De Bie bij Het Nieuwsblad. Want dan kunnen zij en zoontjes Georges en Jerome ook op bezoek gaan.

In de Giro is plan om erbij te zijn in Lucca, net na de tweede rustdag. Want intussen gaat Georges ook naar school en dat willen ze ook een routine in houden. Maar de bezoekjes aan de grote rondes, daar heeft iedereen iets aan, ook Van Aert zelf.

"De moeilijkste periode vind ik altijd de hoogtestage op Tenerife, omdat die alleen met de ploeg is", geeft Sarah toe. "Dan is Wout echt weg." Van Aert zit dan vaak drie weken op een berg met zijn ploegmaats.