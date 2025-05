🎥 681 dagen zonder overwinning, maar nu was het prijs: "Tickets voor Tour te winnen"

De Classique Dunkerque werd gewonnen door Pascal Ackermann. Het was maar liefst 681 dagen geleden dat hij nog een zege had gepakt.

De elfde etappe in de Giro d’Italia van 2023. Toen won Pascal Ackermann zijn laatste koers. Tot vandaag de Duitser de beste was in de Classique Dunkerque in Lens.

Hij haalde het van Biniam Girmay en Alberto Dainese. “Mijn ploegmakkers hebben vandaag een sterk staaltje werk afgeleverd”, vertelde Ackermann achteraf.

“Ik zag gisterenavond de officiële startlijst in het hotel en stelde bij mezelf de vraag of het niet mogelijk zou zijn deze koers te winnen. Mijn team hield me de hele dag voorin en ik voelde me goed op die kleine hellingen in volle finale.”

Blessures zorgden de laatste tijd voor veel miserie bij Ackermann. Hij is dan ook ontzettend blij dat hij het eindelijk, na al die tijd, nog eens kon afmaken.

“Ik voelde dat er een kentering aankwam. Ik was er stilaan weer klaar voor en dat is vandaag gebleken. Vanaf morgen is er de Vierdaagse van Duinkerke. Ook daarin willen we schitteren met de ploeg”, besluit hij.

Ackermann weet alvast waarvoor hij het doet. “Bovendien zijn er tickets te winnen in onze ploeg voor een selectie voor de Tour de France. Dat zorgt ervoor dat de motivatie enkel maar groter wordt.”