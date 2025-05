Buitenkans! Meefietsen met Ine Beyen, Dirk De Wolf en Jan Bakelants

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wielerclub Wattage komt met een heus festival naar Oostende. Daar kan je ook meekoersen met enkele wieler-BV's.

Op 28 juni wordt in Oostende het Wattage Wielerclub Festival gehouden. Die dag wordt ook de Coast Cycling Classic in de Koningin der Badsteden gereden.

Deze fietstocht is een combinatie van sportieve prestaties, natuur, rust en ook wat uitdaging. De start en aankomst ligt aan de legendarische Wellington Hippodroom, vlakbij het strand.

Er wordt gefietst langs de kustlijn en door de polders. Er zijn vier routes en die zijn geschikt voor elk type fietser. De familietocht in en rond Oostende telt 25 kilometer.

Daarnaast zijn er ook recreative ritten van 50, 75 of 100 km en die worden gereden samen met ex-profwielrenners Ine Beyen, Dirk De Wolf en Jan Bakelants.

Onderweg is de nodige bevoorrading voorzien en er is ook technische ondersteuning van RAIDA. De fietstochten krijgen door het festival van Ruben Van Gucht en co een extra dimensie.