Intermarché-Wanty trekt niet naar de Vierdaagse van Duinkerke en heeft daar een goede reden voor

Vandaag wordt de Classique Dunkerque gereden. Vanaf morgen start dan de Vierdaagse van Duinkerke, maar daar zullen we Intermarché-Wanty niet zien.

De 69e editie van de Vierdaagse van Duinkerke wordt van woensdag 14 tot en met zondag 18 mei gereden. Intermarché-Wanty zal er echter niet koersen, zo bevestigt het team maandag.

“Het aanbod wat betreft de wedstrijden is heel groot, te groot eigenlijk. We laten daarom de Vierdaagse van Duinkerke vallen en gaan enkel koersen in de Dunkerque Classic”, geeft sportdirecteur Pieter Van Speybroeck mee.

De ploeg rijdt dit weekend ook al in Duitsland en dan wordt het van het goede te veel allemaal. “We zijn blij dat het organisatiecomité begrip kan opbrengen voor ons forfait in de Vierdaagse.”

Vandaag komt Intermarché-Wanty met een zeer sterke ploeg aan de start. Het team rekent op een groepssprint in de straten van Lens.

“De hellingen in de finale zijn niet van die aard dat het echte cols zijn. En we rijden op redelijk brede wegen. Komt het tot een groepssprint, dan gaan we natuurlijk Biniam Girmay uitspelen, maar wij hebben ook nog Arne Marit achter de hand”, besluit Van Speybroeck.