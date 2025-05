"Niet eerlijk": analist gaat niet akkoord met wat Wout van Aert meemaakt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De start van de Giro d'Italia werd een fikse tegenvaller voor Wout van Aert. Volgens Renaat Schotte is de kritiek op onze landgenoot te groot.

Wout van Aert stond dit jaar voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Giro d’Italia. Het openingsweekend werd niet wat onze landgenoot ervan verwacht had.

Van Aert opende met een tweede plaats in de openingsrit, na Mads Pedersen. In de tijdrit en de tweede rit in lijn ging de renner van Visma Lease a Bike echter helemaal kopje onder.

“Wout was ontgoocheld over zijn drieluik, en met hem waarschijnlijk veel Vlamingen”, zegt Renaat Schotte bij Sporza. In de media werd meteen gesproken van een teleurstellende prestatie.

Maar dat vindt Schotte niet terecht. Hij noemt het “niet helemaal eerlijk” om dat te zeggen, zeker als je de omstandigheden waarin Van Aert vertoeft erbij neemt. Zijn ziekte voor de Giro heeft alles in de war gestuurd.

“De manier waarop Van Aert omgaat met zijn mindere conditie vind ik bewonderenswaardig. Hij was strijdvaardig en zei op voorhand dat hij het niet zomaar zou laten lopen in de derde etappe. Dat verraadt zijn gloeiende ambitie”, gaat Schotte verder.

Schotte verwacht dan ook dat Van Aert zich nog zal laten zien in deze Ronde van Italië. “Pas op, bij renners met zoveel klasse kan het snel omslaan. Bovendien heeft Van Aert zondag een halve snipperdag kunnen nemen. Dat pleit in zijn voordeel.”