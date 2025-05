Ploegleider Tom Steels brengt opvallende selectie op de been bij Soudal-QuickStep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag wordt de Classique Dunkerque reden, daarna volgt de Vierdaagse van Duinkerke. Soudal-QuickStep pakt uit met een opvallende selectie.

Vanaf vandaag wordt er vijf dagen gekoerst in het noorden van Frankrijk. De Classique Dunkerque is een eendagskoers, gevolgd door een rittenkoers van vier dagen, van woensdag tot en met zondag.

Vorig jaar won Soudal-QuickStep met Warre Vangheluwe nog een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. De selectie voor dit jaar ziet er alvast bijzonder uit.

“Onze selectie voor de komende week bestaat uit een samensmelting van jonge en ervaren renners”, zegt ploegleider Tom Steels in een mededeling van het team. “Die zijn allen gemotiveerd en in staat om mee te doen voor een goed resultaat.”

“Er zullen deze week een paar kansen zijn gezien de diversiteit van het parcours, met veel uitdagingen en zware etappes, maar we zijn vastbesloten om ons best te doen. Het plan is om het etappe voor etappe te bekijken en te zien hoe het gaat", besluit hij.

Gil Gelders, Antoine Huby, Yves Lampaert, Casper Pedersen, neo-prof Andrea Raccagni, Jordi Warlop en Jonathan Vervenne zijn van de partij voor QuickStep.

“Op vrijdag is er een heuse kasseienetappe. De koninginnenrit volgt daags nadien op en rond Mont Cassel. Wij wonnen in deze rittenkoers al zeven etappes. Het doel is natuurlijk om dat aantal op te trekken", besluit Steels.