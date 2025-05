"Stom voorbeeld": Bart Wellens ziet met eigen ogen dat wegwielrennen veel groter is dan de cross

Bart Wellens is als ploegleider aan de slag in de Giro. Hij zit voor Intermarché-Wanty voor het eerst in de wagen bij een grote ronde.

Wat een vuurdoop voor Bart Wellens. Hij is voor het eerst als ploegleider aan de slag in een grote ronde. Vandaag wacht hem alvast een ongelofelijke herinnering.

De Giro trekt vandaag langs Monopoli, de plek waar hij in 2003 wereldkampioen veldrijden werd. Het zal een mooi moment worden voor Wellens.

Wellens beseft echter heel erg goed dat de cross nog altijd een klein broertje is ten opzichte van het wegwielrennen. Dat ondervond hij in de eerste dagen van de Giro al aan den lijve.

“Stom voorbeeld: ik vind het fijn dat een parkeerwachter 's ochtends in de Giro aangeeft aan onze buschauffeur: 'dit is jouw plaats'. Verder geen gedoe. Terwijl in de cross op de parking al de ruzie begint over wie op welke plaats mag staan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Al vindt Wellens dat ook niet erg. “Natuurlijk: de cross moet vooral geen wegwielrennen in het klein proberen te zijn. Veldrijden is goed zoals het is. Ik kijk met trots terug op Monopoli en alle andere dingen die ik heb gedaan”, besluit hij.