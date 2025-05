🎥 Van Aert is niet meer alleen: Lidl-Trek pakt uit met gigantisch nieuws over Mads Pedersen

Mads Pedersen rijdt in de Giro al rond op een roze wolk, maar Lidl-Trek doet daar nu nog een schepje bovenop. De 29-jarige Deen gaat Wout van Aert achterna met een levenslang contract.

Het contract van Mads Pedersen liep eind dit jaar af bij Lidl-Trek en met zijn topseizoen dat hij nu aan het rijden is, lonkten wellicht ook andere ploegen naar de Deen. Maar Pedersen vertrekt dus niet en blijft waar hij is.

De Deen maakt het nieuws zelf bekend op de sociale media van Lidl-Trek. "Ik heb een nieuwe headline voor jullie", zegt Pedersen in de roze trui, met de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport in zijn handen. "Ik blijf bij Lidl-Trek tot het einde van mijn carrière."

Pedersen hele carrière bij Lidl-Trek

Pedersen zal in zijn hele profcarrière zo maar voor één ploeg gereden hebben. In 2017 werd hij prof bij Trek-Segafredo en intussen zit Pedersen al aan 52 profzeges bij de Amerikaanse ploeg. Dit seizoen won Pedersen onder meer Gent-Wevelgem en twee ritten in de Giro.

"Het was een vrij eenvoudige beslissing voor mij", verklaart Pedersen zijn beslissing om tot het einde van zijn carrière bij Lidl-Trek te blijven. "Ik heb me hier altijd welkom en gesteund gevoeld. De ploeg heeft altijd veel vertrouwen in mij getoond."

"Ik ben fier dat ik in de WorldTour maar voor één team zal gereden hebben. Deze ploeg is voor mij uitgegroeid tot een tweede familie. Bij elke koers, elk trainingskamp of elke activiteit: ik voel me hier oprecht thuis."