Van Aert speelt weer geen hoofdrol: Pedersen bijna genekt door eigen ploegmaat, maar pakt toch zijn derde

Vijf ritten ver in de Giro en Mads Pedersen heeft al zijn derde ritzege te pakken. De Deense roze trui had het even moeilijk in de laatste kilometer maar maakte het toch weer af. Wout van Aert speelde opnieuw geen hoofdrol.

Op dag vijf van de Giro trok het peloton naar Matera. Drie Italiaanse vluchters pakten wat publiciteit, maar het peloton zou toch weer strijden voor de zege. Lidl-Trek bepaalde het tempo op de Montescaglioso (2.9 km aan 8.4%), op zo'n 30 kilometer van de streep. UAE Team Emirates-XRG kwam ook naar voren en legde ook een stevig tempo op in de afdaling, het peloton brak zelfs ook even in enkele stukken. Alles kwam echter wel weer samen en werd klaargemaakt voor een sprint. Wout van Aert speelde opnieuw geen hoofdrol. Op 4 kilometer van de streep deed hij nog een kopbeurt voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike en liet dan lopen. Roglic kwam nog eens piepen bergop, maar het was Vacek die zich op kop zette van het peloton deed daarmee zijn kopman Pedersen pijn.



De roze trui zakte weg naar plaats dertig, maar kon toch nog weer naar voren komen. Vacek trok nog eens de sprint aan voor Pedersen. De roze trui ging aan met Pidcock in het wiel, maar het was de verrassende Zambanini die nog kwam opzetten. De Italiaan kwam een half wieltje tekort om zijn eerste profzege te pakken, Pedersen hield stand. De Deen pakte zijn derde ritzege en breidde zo ook zijn voorsprong uit in het klassement uit naar 17 seconden op Primoz Roglic dankzij de tien bonificatieseconden.



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/M9rgNzDXkr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 14, 2025 Results powered by FirstCycling.com