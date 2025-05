Bardet vol lof over Evenepoel en zegt wat hem speciaal maakt: "Daar houd ik van bij Remco"

Romain Bardet is aan zijn laatste maand in het peloton bezig. Na de Dauphiné hangt hij zijn fiets aan de haak en Bardet is opgetogen dat hij nog één keer met Remco Evenepoel kan koersen.

Op dit moment is Romain Bardet in de Giro aan zijn laatste grote ronde in zijn carrière bezig. De Fransman neemt dus geen afscheid in eigen land tijdens de Tour en daar had hij een duidelijke reden voor.

"In de Giro heb ik vanzelfsprekend veel meer kans op succes dan in de Tour. De keuze was dus niet zo moeilijk", zegt Bardet bij Het Nieuwsblad. Vorig jaar werd Bardet negende in de Giro en 30ste in de Tour.

Bardet zegt wat Evenepoel speciaal maakt

Na de Giro rijdt Bardet ook nog de Dauphiné, na de laatste etappe op 15 juni hangt hij zijn fiets aan de haak. In Frankrijk komt Bardet nog één keer samen aan de start met Remco Evenepoel, met wie hij een goede band heeft.

De zoon van Bardet is fan van Evenepoel, in de Vuelta van 2023 deed Evenepoel hem ook een shirt cadeau. Vorig jaar kreeg Bardet ook een witte trui van Evenepoel van de Tour. Bardet is ook vol lof over Evenepoel.

"Waar ik van houd bij Remco is dat hij zichzelf is. Ik heb door de jaren met elke ‘grote naam’ in het peloton gepraat. Bij sommigen merk je dat er weinig interesse is. Remco was gewoon open en normaal. Ik ben blij dat hij ook de Dauphiné rijdt, wat mijn laatste koers wordt."