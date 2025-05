'De volgende vertrekker bij Lotto? Toprenner heeft stevige aanbieding op zak'

Ziet Lotto straks opnieuw een van zijn toprenners vertrekken? Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jarno Widar liggen nog vast, maar de toekomst van Alec Segaert lijkt niet bij de Belgische ploeg te liggen.

Doordat er nog altijd geen tweede naamsponsor is, kan Lotto opnieuw geen stevige contractverlengingen voorschotelen aan renners die einde contract zijn. Dat is het geval bij Brent Van Moer, maar ook bij Alec Segaert.

De drievoudige Europese kampioen tijdrijden bij de beloften heeft volgens WielerFlits een stevige aanbieding van Bahrain Victorious op zak. Segaert zou voor meerdere jaren kunnen tekenen bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

Broers Segaert opnieuw samen bij Bahrain Victorious?

Dat Alec Segaert net van Bahrain Victorious een aanbieding kreeg, is logisch. Zijn broer Loïc ruilde eind 2023 Lotto voor Bahrain Victorious en is er aan de slag als trainer. De broers Segaert zouden dus herenigd kunnen worden.

Bij Bahrain Victorious zou Segaert de klassieke kern moeten versterken. Kopman Matej Mohoric stelde dit jaar teleur met heel wat opgaves, maar werd in de Ronde van Vlaanderen wel 21ste. Segaert eindigde in dezelfde groep op plaats 32.

Segaert kan echter ook in korte rittenkoersen uit de voeten. Vorig jaar won hij de tijdrit in de Renewi Tour en werd hij tweede in het eindklassement. Op het WK voor beloften werd Segaert vorig jaar derde in de wegrit en vierde in de tijdrit.