Helemaal gedegradeerd? Ploegleider verklaart waarom Van Aert bidons ophaalde en is duidelijk over mogelijke opgave

Voor de derde dag op rij werd Wout van Aert met teleurstelling geconfronteerd in de Giro. En er was ook zijn opvallende rol als waterdrager tijdens de etappe.

Wout. van Aert had normaal een lead-out moeten doen voor Olav Kooij in de eerste etappe voor de sprinters in de Giro, maar moest op 5 kilometer van de streep laten lopen nadat hij enkele keren zijn ploegmaats niet vond en werd geblokt door andere renners.

Van Aert rolde als 129ste over de streep in Lecce, op net geen minuut van winnaar Casper Van Uden. Hij was zichtbaar gefrustreerd en verdween zonder tekst of uitleg in de bus van Visma-Lease a Bike.

Reef over drinkbussen en mogelijke opgave Van Aert

Een opvallend beeld tijdens de vierde rit van de Giro was ook hoe Van Aert plots drinkbussen ophaalde voor zijn ploegmaats. Voor iemand met het statuut van Van Aert, ongewoon, al heeft dat volgens ploegleider Marc Reef een heel logische verklaring.

"Wout kwam net terug van het plassen", zei Reef bij Het Nieuwsblad. "Hij nam gewoon wat drinkbussen mee." Van Aert kon zo toch nog iets doen voor zijn ploegmaats, want voor de derde etappe op rij was er ontgoocheling bij Van Aert.

Het lijkt voorlopig niet de Giro te zijn van Van Aert door ziekte tijdens zijn voorbereiding. Behoort een opgave tot de mogelijkheden als het fysiek of mentaal te zwaar wordt voor Van Aert? "Op dit moment zit dat niet in onze gedachten", stelde Reef duidelijk.