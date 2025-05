Ine Beyen doet haar zegje over incident tussen Ruben Van Gucht en Remco Evenepoel

De uitspraken van Ruben Van Gucht over Remco Evenepoel en zijn schoonfamilie deden heel wat stof opwaaien. Ine Beyen wil er zich niet al te veel mee bemoeien.

Eind april reageerde Remco Evenepoel bijzonder vurig op enkele uitspraken van Ruben Van Gucht. Die laatste suggereerde dat Evenepoel zijn schoonfamilie financieel zou ondersteunen, maar dat ontkende Evenepoel met klem.

Van Gucht verklaarde bij Radio 2 dat hij zijn uitspraken van 'zorgen voor' anders bedoelde dan die zijn geïnterpreteerd. "Ik heb nooit de financiële context bedoeld. In andere contexten worden die woorden vaak als positief beschouwd, maar hier werd het plots als een soort beschuldiging gezien."

Van Gucht stuurde Evenepoel ook een spraakbericht om zijn uitspraken te duiden, maar bood daarin zijn excuses niet aan. Evenepoel vond het ook niet nodig om te antwoorden op het spraakbericht van Van Gucht.

Evenepoel en Van Gucht niet de beste vrienden

Ine Beyen, die goed bevriend is met Van Gucht, heeft het incident enkel meegekregen via de media, het bewuste gesprek in 'De Afspraak' heeft ze niet gezien. "Daarom vind ik het moeilijk om er een onderbouwde mening over te geven", zegt ze bij HLN.

Ze maakt wel duidelijk dat het uiteindelijk draait om het feit of Van Gucht zijn uitspraken deed als analist of journalist. "Als journalist moet je objectief blijven, als analist mag je meer vanuit je eigen perspectief praten. Maar we kunnen ervan uitgaan dat Remco en Ruben niet meteen de beste vrienden zullen worden."