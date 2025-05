Johan Museeuw begrijpt het niet en geeft Tour-organisatie veeg uit de pan voor plannen

Johan Museeuw won 35 jaar geleden de slotrit van de Tour op de Champs-Elysées. De organisatie gooit het dit jaar over een andere boeg met de toevoeging van Montmartre.

De slotrit van de Tour was de voorbije jaren, met uitzondering van vorig jaar de tijdrit in Nice, een criterium in Parijs geworden. De man in de gele trui wist op zaterdagavond al dat hij zeker was van de eindzege en kon dan al beginnen feesten.

De snelle mannen hadden dan weer een doel om de Tour uit te rijden en de sprint winnen op de Champs-Elysées was voor hen ook een groot doel gewonnen. Jordi Meeus deed er in 2023 zijn volledige Tour mee slagen.

Museeuw geen fan van nieuwe slotrit van de Tour

De sprinters kunnen door de toevoeging van Montmartre wellicht fluiten naar hun koninklijke sprint op de Champs-Elysées. Johan Museeuw is helemaal geen fan. "Cavendish zal blij zijn dat ze het nu pas invoeren”, zegt Museeuw bij Het Nieuwsblad.

Voor zijn type renner, de echte massasprinter, is dit weer een streep door de rekening. Dat vindt Museeuw jammer, maar hij ziet vooral dat een trend zich verder zet. Elke organisator wil zijn wedstrijd alsmaar lastiger maken.

"Een echte massasprint, met alle topsprinters, rechttoe-rechtaan, zonder poespas, dat kan en mag precies niet meer. Terwijl ook zo’n massasprint heel mooi kan zijn. De Tour breekt met een traditie. Spijtig", stelt Museeuw nog.