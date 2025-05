Jurgen Foré countert opmerkingen over zijn manier van werken bij Soudal-QuickStep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds dit jaar is Jurgen Foré de CEO van Soudal-QuickStep. Als opvolger van Patrick Lefevere probeert hij zijn eigen accenten te leggen.

De schoenen van Patrick Lefevere vullen, het lijkt haast een onmogelijke opdracht waarin Jurgen Foré begonnen is bij Soudal-QuickStep.

Personeelsleden en renners merken op dat Foré meer met het verstand alles probeert in goede banen te leiden, terwijl dat veel meer met het hart ging onder Lefevere.

“De mensen die mij kennen, weten dat ik een zorgzame mens ben, die handelt met zowel het hart als het verstand”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Maar hulp is nog altijd welkom. “Ik ben blij dat ik het eerste jaar nog onder Patrick heb kunnen werken en indien nodig, kan ik nog steeds beroep doen op zijn hulp.”

Zijn missie is duidelijk. “Ik wil er zeker geen ‘Jurgen-Foré-show’ van maken en probeer de ziel van het Wolfpack-project verder te zetten, maar met extra innovaties en inclusiviteit zonder aan het DNA van de ploeg te raken.”

Al heeft zijn manier van werken voor sommigen ook de nodige gevolgen. “Innoveren betekent soms ook afscheid nemen van zaken en mensen, maar qua performance mag ik zeggen dat we weer leidend zijn in verschillende domeinen. Met dank aan de inzet van heel veel mensen in onze staf”, besluit hij.