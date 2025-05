Mads Pedersen en Tom Pidcock moeten een eerste domper slikken in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mads Pedersen moet het de rest van de Giro zonder ploegmaat Soren Kragh Andersen doen. Ook Tom Pidcock zag een ploegmaat opgeven in de Giro.

Lidl-Trek zag in de finale van de vierde etappe de Deen Soren Kragh Andersen uitvallen. Ook Pedersen moest even voet aan grond zetten, maar kon uiteindelijk nog naar de vierde plaats sprinten in Lecce.

Ook Kragh Andersen reed de etappe nog uit, maar kwam wel binnen als allerlaatste op bijna elf minuten van winnaar Van Uden. Dinsdagavond kwam Lidl-Trek dan met het nieuws dat Kragh Andersen een polsbreuk heeft opgelopen.

Voor de Deen opnieuw een stevige tegenslag. De Giro was nog maar zijn tweede koers van het jaar nadat hij het hele voorjaar moest missen door een zitvlakblessure. Kragh Andersen telt nu nog maar vijf koersdagen in 2025.

Pidcock verliest Zukowsky

De Canadese Nickolas Zukowsky van Q36.5, ploegmaat van Tom Pidcock, liep dan weer een sleutelbeenbreuk op bij een valpartij. "Alles verliep goed tot aan de zware valpartij," verklaarde sportdirecteur Gabriele Missaglia achteraf.

"Er waren vier renners van ons betrokken bij het incident. Helaas heeft Zukowsky zijn sleutelbeen gebroken, en het was duidelijk dat hij niet verder kon." Ook Pidcock moet dus verder met een ploegmaat minder in de Giro.