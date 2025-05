Michel Wuyts schrok van Primoz Roglic: "Op je 35ste is dat een straffe uitspraak"

Primoz Roglic wil in de Giro voor de zesde keer in zijn carrière een grote ronde winnen. De 35-jarige Sloveen heeft volgens Michel Wuyts wel één grote vijand.

Met vier eindzeges in de Vuelta (2019, 2020, 2021 en 2024) en één keer de Giro (2023) is Primoz Roglic na Chris Fromme, die zeven grote rondes won, de actieve renner met de meeste eindzeges in grote rondes.

Als de Sloveen dit jaar de Giro wint, dan zou dat al zijn zesde eindzege in een grote ronde zijn. Michel Wuyts ziet echter één groot gevaar voor Roglic. "Ik denk dat de grootste tegenstander van Roglic, hijzelf wordt", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Overeind blijven in de hectische finales, die vaak voorkomen in de Giro, en zéker overeind blijven in de Strade Bianche-etappe is een must", stelt Wuyts. Toch ziet hij dat Roglic klaar is voor een nieuwe eindzege in de Giro.

Roglic beter dan ooit op zijn 35ste?

"Ik schrok toen ik Roglic voor de eerste rit in close-up zag. Ik heb hem nog nooit zo scherp gezien en ook nooit zo zien blinken in zijn vel. Bovendien zegt Roglic dat zijn waarden en entourage rondom hem nog nooit beter is geweest dan nu."

"Op 35-jarige leeftijd is dat een straffe uitspraak. En Roglic zegt ook van zichzelf dat hij zich nu beter voelt dan in de Vuelta van vorig jaar", zegt Wuyts nog.