Moet Lotto zich stilaan zorgen beginnen maken? Sportief manager heeft plan klaar

Het is niet het seizoen van Lotto. De Belgische ploeg won nog maar twee keer en stond in totaal slechts vijf keer op het podium. Gevaar is er nog niet, maar de ploeg moet toch stilaan aan de punten beginnen denken.

Vorig seizoen scoorde Lotto-Dstny nog zo'n 12.500 UCI-punten en werd het in totaal negende in de ploegenranking. Dit jaar doet de Belgische ploeg het echter een heel pak minder met dus nog maar twee zeges. Lotto staat op dit moment maar op de 24ste plaats in de UCI-ranking en scoorde nog maar zo'n 2.000 UCI-punten. De Belgische ploeg heeft wel nog altijd een voorsprong van ruim 7.000 UCI-punten op nummer 19 XDS Astana. Van de Wouwer over UCI-punten van Lotto "Daarom is er zeker nog geen reden tot zorgen", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij WielerFlits. "We zitten qua punten nog altijd vrij safe. Maar dat neemt niet weg dat alles wat we kunnen pakken, van grote waarde is." Volgens Van de Wouwer is het dan ook maar beter om een buffer te houden qua punten. De ploeg koos er wel voor om net als vorig jaar de Giro niet te rijden en vooral te focussen op koersen in België en Frankrijk. Van de Wouwer rekent op de terugkeer van Jenno Berckmoes uit blessure, maar hij moet ook tijd krijgen om op niveau te geraken. "Als dat lukt, kan hij ook een puntenpakker voor onze ploeg worden. Verder kijk ik naar Viviani, Milan Menten en Alec Segaert in de Baloise Belgium Tour."