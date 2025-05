Rohan Dennis kent zijn straf na dodelijke aanrijding van zijn vrouw Melissa Hoskins

Voormalig wielrenner Rohan Dennis kent zijn straf voor de aanrijding waarbij zijn vrouw Melissa Hoskins om het leven kwam. De Australiër moet niet naar de gevangenis.

Op 30 december 2023 werd Rohan Dennis opgepakt door de Australische politie na de dodelijke aanrijding van zijn vrouw Melissa Hoskins. Dat gebeurde niet ver van hun huis, Hoskins overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Dennis werd na enkele dagen vrijgelaten op borgtocht, begin dit jaar pleitte hij wel schuldig aan de "verzwarende aanklacht voor het creëren van een risico op schade" op basis van roekeloosheid. Hij riskeerde zeven jaar gevangenisstraf.

Dennis moet niet naar de gevangenis

De advocate van Dennis stelde echter dat de Australiër niet de intentie had om zijn vrouw iets aan te doen, waardoor hij volgens haar niet belast kon worden met de aanklacht voor de verantwoordelijkheid van de dood van Hoskins.

De rechter volgde de advocate woensdag daarin, maar trok het rijbewijs van Dennis wel voor zes jaar in. De Australiër kreeg ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en moet dus niet naar de cel.

De ouders van Hoskins zijn opgelucht dat het proces achter de rug is. "We missen onze dochter enorm. Ze was speciaal", zeiden ze tegen Australische media. "We zullen dit nu een plekje moeten geven en onze levens weer oppakken. Dat had Melissa ook graag gezien."