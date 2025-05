Wout van Aert is zelf bijzonder eerlijk en helder: "Gewoon niet realistisch"

De vijfde etappe in de Giro zou er normaal een op maat van Wout van Aert moeten zijn. Hij voelt de bui echter alweer hangen.

Dinsdag was het vooral een frustrerende dag voor Wout van Aert. Doordat er maar één vluchter was, werd het een makkelijke etappe. In de finale geraakte Van Aert echter niet meer vooraan, waardoor hij zijn lead-out voor Olav Kooij niet kon doen.

Van Aert reageerde na de etappe niet meer, de frustraties en ontgoocheling waren te groot. "Ergens had ik ook het gevoel dat het wel de goede kant uitging, maar in de koers was daar nog geen sprake van", zei Van Aert bij VTM Nieuws.

Van Aert opnieuw kansloos in de finale?

Dat goede gevoel is er ook een dag later nog niet, net nu er weer een zware finale op het programma staat. Op 25 kilometer van de streep moeten de renners over de Montescaglioso (2.9 km aan 8.4%), ook de finale richting Matera (5.6 km aan 4.5%) is lastig.

"Ik denk niet dat het realistisch is dat ik vandaag meedoe voor de overwinning. Ik hoop gewoon dat de benen beter zullen zijn dan de voorbije dagen", temperde Van Aert duidelijk de verwachtingen.

Van Aert verwacht namelijk dat Lidl-Trek de koers weer hard zal maken voor roze trui Mads Pedersen. Het zal dan ook afwachten worden of hij zijn rol kan spelen in de finale, maar Van Aert verwacht er zelf dus niet veel van.