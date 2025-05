Wout van Aert wordt afgerekend voor één uitspraak, ex-renner heeft daar duidelijke mening over

Wout van Aert kon in de vierde etappe van de Giro zijn werk als lead-out voor Olav Kooij niet doen. Als oorzaak daarvan wordt onder meer verwezen naar een uitspraak van Van Aert na Kuurne-Brussel-Kuurne, toen hem hetzelfde overkwam.

In de vlakke etappes in de Giro mikt Visma-Lease a Bike op Olav Kooij, de Nederlander is op papier ook sneller dan Van Aert in een massasprint. De Nederlander kreeg in de vierde rit dan ook zijn eerste kans in de Giro.

Van Aert kon echter zijn werk niet doen voor Kooij. Hij had de benen niet meer, maar Van Aert verwees ook naar de bijzonder hectische finale in Lecce. Hij werd enkele keren opgehouden door andere renners en geraakte niet meer vooraan.

Kroon over uitspraak Van Aert

Van Aert deed na Kuurne-Brussel-Kuurne, toen Kooij tweede werd na Philipsen en hij zijn werk als lead-out niet kon doen, een soortgelijke uitspraak. "Pff, die mannen denken niet meer na als er een bocht is… Ik heb zelf het gevoel dat ik volop risico’s neem, ik heb niet het gevoel dat ik een watje ben."

Ex-renner Karsten Kroon heeft daar echter een duidelijke mening over. "Dat is echt een universeel verhaal, dat de jongere generatie gek is of te veel risico's neemt. Dat heb ik zo vaak gehoord. Ik heb dat zelf ook gezegd toen ik ouder werd", zei hij bij Eurosport.

Zijn de kinderen van Van Aert dan een reden waarom hij minder risico's zou nemen? "Het is niet bewust, denk ik. Dat vader zijn speelt onbewust wel ergens mee en dat lijkt me ook heel normaal. Maar je kan het wel missen als kiespijn als renner."