Doorbraak als wegrenner een probleem voor het veldrijden? Eén zaak waar Thibau Nys en zijn ploeg naar moeten kijken

Wat betekent de doorbraak van Thibau Nys in het wegwielrennen voor zijn veldritcarrière? Het is een aanhoudende kwestie waar hij zich moet over buigen.

Het is ook iets waar Thibau Nys zelf al heel veel vragen over gekregen heeft. De buitenwereld ziet natuurlijk ook hoe drastisch Van der Poel en Van Aert zijn gaan snoeien in hun veldritprogramma en vrezen bij Nys voor hetzelfde. Voorlopig is dat nog niet aan de orde, heeft hij altijd gezegd. Het is misschien wel interessant om eens bij zijn ploeg te horen hoe ze hierover denken.

Teammanager Luca Guercilena kreeg de vraag of het moeilijk is om een programma voor Thibau Nys uit te stippelen, omdat met zowel de weg als het veld rekening moet worden gehouden. "Als je analyseert wat Mathieu en Wout doen..." Guercilena zet de deur dus toch op een kier om het in de toekomst zoals Van der Poel en Van Aert aan te pakken.

Fysieke paraatheid Thibau Nys in de gaten houden

Tegelijkertijd wil de Italiaan zeker niet minimaliseren wat het veldrijden kan bieden. "Het veldrijden is belangrijk, want het houdt je in vorm en zorgt zo ook tijdens de winter voor duidelijke doelen. Het helpt Thibau ook voor het wegseizoen. Dan moet je naar de fysiek kijken en beseffen wanneer je wat meer en wanneer je wat minder moet doen."

Als in de toekomst het punt bereikt wordt dat het fysiek te belastend is voor Thibau Nys, dan zal het misschien zaak zijn om het aantal veldritten te verminderen. Eerder niet. "Het is iets wat we in overleg beslissen, maar ik weet dat het veldrijden heel belangrijk is voor hem. We zullen hem daar in blijven ondersteunen", stelt Guercilena de veldritfans gerust.

Nys presteert ook op de weg na knap veldritseizoen

Thibau Nys won het afgelopen veldritseizoen vijf veldritten, inclusief het EK en BK, om vervolgens op de weg de GP Miguel Indurain te winnen en top 15 te rijden in de drie Ardennenklassiekers.