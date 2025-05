Indruk uit de Giro volledig tegengesproken: "Het was als gelost worden door Van der Poel en Pogacar op Oude Kwaremont"

Mathieu van der Poel na één van zijn zeges uit het voorjaar: soms gaat hij zo hard tekeer dat zijn concurrenten het zich nog lang herinneren. Vraag maar aan Mads Pedersen.

Die viert weliswaar zelf hoogtij in de Giro, maar het is niet zo dat alles vanzelf gaat. Zijn derde ritzege was de overwinning waar hij zich het meest voor moest inspannen. Hij maakte op de streep geen zegegebaar en het verschil met de opkomende Eduardo Zambanini was in aankomstplaats Matera niet zo heel groot. Dat bracht enkele veronderstellingen met zich mee.

Verschillende commentatoren dachten dat Pedersen niet juichte omdat hij niet zeker was dat hij gewonnen had. Dat heeft hij tegengesproken in de persconferentie die de ritwinnaar in de Giro steeds moet geven. Dat was niet de reden waarom er geen zegegebaar van Pedersen kwam: dat zat er aan het einde van zijn inspanning gewoon niet meer in.

Pedersen vergelijkt Giro-rit met klassiekers

Het was echt alles op alles zetten. Het was als gelost worden voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar op de Oude Kwaremont", lacht Pedersen. Een verwijzing naar de strijd die hij leverde met die twee groten in het klassieke voorjaar. Het is Pedersen duidelijk bijgegleven, want het staat bij hem voortaan symbool voor zwaar afzien.

"Deze keer had ik ook geen overschot meer, ook niet om de armen nog omhoog te doen. Man, ik moest diep gaan om dit te kunnen afmaken", slaakt Pedersen een zucht van opluchting. Het is in elk geval bewonderenswaardig dat Pedersen na zo'n zware klassieke campagne ook in de Giro weer zo'n hoog niveau haalt.

Seizoen Pedersen nu al geslaagd

Het is duidelijk dat de Deen van Lidl-Trek in de vorm van zijn leven zit. Na het winnen van Gent-Wevelgem en drie ritten in de Giro kan zijn seizoen al niet meer stuk.