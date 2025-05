Roodhooft is in zijn nopjes en ziet plots nieuwe kans voor Van der Poel in de Tour

De organisatie van de Tour heeft beslist om de slotrit van de Tour wat attractiever te maken door de toevoeging van de beklimming van Montmartre. Christoph Roodhooft ziet dat wel zitten.

Jasper Philipsen won in 2022 nog de sprint op de Champs-Elysées, in 2023 moest hij tevreden zijn met de tweede plaats na Jordi Meeus. Dit jaar eindigt de Tour opnieuw in Parijs, maar de vraag is maar of Philipsen zal kunnen sprinten voor de zege.

In tegenstelling tot de voorbije jaren wil de organisatie namelijk meer animo in de slotrit van de Tour door de toevoeging van de beklimming van Montmartre. Volgens Christoph Roodhooft een goede zaak.

Krijgt Van der Poel kans in slotrit van de Tour?

"Het was te veel criterium geworden. Dit maakt alles interessanter. Nu deed de slotrit er alleen nog toe voor die paar ploegen met een topsprinter", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Straks krijgt bijna elke renner nog een ultieme kans in de slotrit.

En zo ook Mathieu van der Poel. Tijdens de olympische wegrit gooide hij op de eerste beklimming een bommetje, maar kreeg toen Wout van Aert als waakhond mee. Straks in de Tour kan Van der Poel ook nog eens zijn kans gaan.

"Dat bedoel ik net: dit opent perspectieven voor veel meer renners", zegt Roodhooft. Minder kansen dus voor Philipsen om te winnen op de Champs-Elysées, maar misschien wel meer voor Van der Poel.