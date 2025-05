Thibau Nys pakt het niet aan zoals Van Aert, Evenepoel en Pogacar: papa Sven spreekt daar klare taal over

Bij het uitbouwen van een wielercarrière komen zoveel aspecten kijken. Mannen als Van Aert, Evenepoel en Pogacar zijn dan voor iedereen dé voorbeelden, zou je denken. Dat blijkt niet zo te zijn.

Thibau Nys kan inmiddels beschouwd worden als één van de opkomende talenten uit het wegwielrennen. Zijn vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik onderstreept dat nog een keertje. Wat hij de laatste jaren ook heeft moeten leren, is het gebruik maken van hoogtestages om beter te worden. Dat is immers niet meer weg te denken uit het moderne wielrennen.

Ook op dit gebied boekt Nys vooruitgang. Hij heeft zelfs een eigen hoogtekamer, die hij op gewone stages kan inschakelen. Wat hij niet doet, is op hoogtestages dezelfde intensiteit nastreven van renners als Wout van Aert, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Het is dus wel nog een heel andere aanpak in vergelijking met de groten der aarde.

Thibau Nys heeft andere doelen

Dat vindt Sven Nys helemaal prima, laat hij optekenen in Het Laatste Nieuws. "Dan spreken we over renners met andere doelen of die in een meer gevorderd stadium van hun carrière zitten, waardoor ze dat beter aankunnen", verklaart hij waarom Thibau het anders invult. Het is dus helemaal niet nodig om copy paste te doen. Thibau timmert aan zijn eigen weg.

Bij Lidl-Trek heerst er momenteel een goede verdeling. "De ruime Tourkern traint in twee groepen. Enerzijds heb je de renners, gefocust op sprints. Anderzijds de 'berggeiten', die nood hebben aan langere, intensievere blokken. Als enelle man die ook wel een berg over kan, valt Thibau daar een beetje tussenin en pikt hij het beste van de twee werelden mee."

Nys werkt eraan een complete renner te worden

Dat kan alleen maar helpen om van Thibau Nys nog meer een complete wielrenner te maken dan hij nu reeds is.