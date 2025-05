Tom Dumoulin stelt zich vragen bij wat hij ziet in het vrouwenwielrennen: "Dat is toch niet normaal?"

Nederlander is in het vrouwenwielrennen al jaren het dominante land. Tijdens de Vuelta voor vrouwen was het echter van een nog ander niveau, wat volgens Tom Dumoulin geen goede zaak is.

Bij de mannen is het na Mathieu van der Poel zoeken naar toppers in het peloton, maar bij de vrouwen zijn er misschien wel te veel. In de Vuelta voor vrouwen won Lidl-Trek nog de ploegentijdrit, maar alle andere ritten werden gewonnen door Nederlandse vrouwen.

Marianne Vos, Femke Gerritse, Anna van der Breggen, Demi Vollering, nog eens Vos en ook nog eens Vollering. Vijf keer op rij won Nederland en behalve bij de eerste zege van Vos eindigden er ook telkens twee Nederlandse vrouwen in de top drie.

Dumoulin over dominantie van Nederland in de Vuelta

Tom Dumoulin heeft daar zijn bedenkingen bij. "Nederland won alle ritten in de Vuelta. Dat is toch niet normaal? Dat tekent toch ook een beetje waar het vrouwenwielrennen nog in kan groeien. Of het een slecht teken is? Dat vind ik wel", zegt hij bij De Rode Lantaarn.

Toch ziet Dumoulin ook positieve evoluties. "In het vrouwenwielrennen zijn er de voorbije jaren echt enorme stappen gezet. Het is nu veel interessanter om naar te kijken. Het is topsport op het hoogste niveau."

"Je hebt zo’n dertig rensters in de Vuelta die écht goed zijn, die er alles voor doen en op en top prof zijn. Daar kunnen veel mannelijke wielrenners nog wat van leren. Maar je hebt ook vrouwen die op een heel ander niveau rondrijden en dat zie je dan ook in de uitslagen."