Toon Aerts staat voor zijn eerste koersen voor Lotto en spreekt stevige ambities uit

Zondag in de Rund um Köln komt Toon Aerts voor het eerst uit voor Lotto. Door de samenwerking van zijn crossteam Deschacht-Hens-FSP kan Aerts ook wat meer op de weg koersen.

Door het wegvallen van onder meer GP Jef Scherens en de Druivenkoers dreigde Deschacht-Hens-FSP een beperkt programma te kunnen rijden op de weg dit jaar. Daarom nam de ploeg contact op met Lotto, waaruit er een samenwerking ontstond.

Aerts was altijd al vragende partij van een goed wegprogramma, want dat is volgens hem ook nodig om voor een goede winter in het veld. Zondag maakt hij zijn debuut voor Lotto in de Rund um Köln, samen met Belgisch kampioen Arnaud De Lie.

Toon Aerts wil zich tonen op de weg

Eind mei rijdt Aerts bijvoorbeeld ook de Tour of Norway (29 mei tot 1 juni), daarna volgen onder meer de Antwerp Port Epic (9 juni), Dwars door het Hageland (14 juni) en de Baloise Belgium Tour (18 tot 22 juni).

En Aerts heeft ook ambitie. "Ik ga er toch een punt van maken om mezelf deze zomer niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Ofwel door mijn steentje bij te dragen aan ploeggenoten die mooie prestaties leveren, ofwel door zelf eens te presteren", zegt hij bij WielerFlits.

Hij wil deze kans met beide handen grijpen en droomt in de toekomst misschien wel van een grote ronde of een monument. "Dat zijn dingen waar ik zeker en vast open voor sta. Op dit moment willen we nog het stap per stap doen. Het is allemaal nieuw voor mij, dus laten we eerst afwachten hoe het gaat."