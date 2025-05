Wout van Aert geeft fout toe nadat Olav Kooij niet kan sprinten voor de zege in de Giro

Olav Kooij is er niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij te winnen in de Napoli. Wout van Aert probeerde zijn ploegmaat af te zetten in de slotkilometer, maar ging naar eigen zeggen in de fout.

In de slotkilometer reed Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) plots een eindje voor zijn ploegmaats uit. Wout van Aert besliste om zelf het gat dicht te rijden, maar Olav Kooij volgde Van Aert niet.

Van Aert ging op en over Plowright en zette ook door, maar kon zijn inspanning niet tot op de streep volhouden. "Het was een fout van mij. Ik dacht dat we al dichter bij de finish waren en ik zag een kans om met Olav in het wiel te gaan", zei Van Aert bij Cycling Pro Net.

"Pas toen ik alleen achter Plowright kwam, had ik door dat er een gat gevallen was. Ik had zelf ook niet de benen om tot aan de finish vol te houden. Het was niet de beste keuze. Ik had nog langer moeten wachten."

Kooij raakt ingesloten en kan niet sprinten voor de zege

Kooij raakte in de sprint ingesloten door Moschetti en moest uiteindelijk zijn benen stilhouden. Moschetti werd gedeclasseerd van de 8ste naar de 175ste plaats, Kooij moest tevreden zijn met plek tien.

"Ik zag Olav compleet ingesloten zat en dat hij zijn sprint niet echt heeft kunnen doen. Dat is jammer, want hij heeft niet echt mee kunnen doen. Al is Kaden Groves ook een sterke gast, natuurlijk", zei Van Aert over de sprint.