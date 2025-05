Wout van Aert legt heel helder uit wat hij meemaakte tijdens zijn voorbereiding op de Giro

Wout van Aert kwam door ziekte met veel twijfels aan de start van de Giro. Maar wat was er nu precies aan de hand met Van Aert tijdens zijn voorbereiding.

In de eerste rit kon Wout van Aert nog standhouden in het peloton, maar daarna moest hij telkens vroeger lossen uit het peloton. De roze droom die hij had na zijn goede klassieke voorjaar, heeft hij al snel moeten opbergen.

We weten ondertussen dat Van Aert ziek is geweest, maar wat was er nu precies aan de hand? Had hij corona, griep of een virale infectie? "Het was een virus dat lang heeft gesluimerd", zei Van Aert bij Sporza.

Van Aert kon niet kwalitatief trainen

"Ik had heel lang milde symptomen, waardoor ik een beetje kon trainen, maar nooit echt goed. Pas enkele dagen voor de Giro hebben we er de knip ingezet en enkele dagen niet gefietst", ging Van Aert verder.

Door zijn conditionele achterstand was Van Aert nog niet zichzelf in deze Giro. Tussen de Amstel Gold Race en de start van de Giro heeft hij geen enkele kwalitatieve training kunnen afwerken. Dat wordt niet zomaar uitgewist.

"Maar nu voel ik me weer fit", besloot Van Aert nog. In de zesde rit richting Napels probeert hij opnieuw een lead-out te doen voor de Nederlander Olav Kooij, twee dagen geleden lukte dat niet.