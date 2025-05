🎥 Juan Ayuso deelt eerste tikje uit aan Primoz Roglic, Sloveen neemt wel roze trui over van Pedersen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Juan Ayuso heeft de eerste echte bergrit in de Giro gewonnen. De Spanjaard deelde een eerste tikje uit aan zijn concurrent Primoz Roglic, die wel de nieuwe roze trui is.

Op dag zeven van de Giro was het tijd voor de eerste van drie aankomsten bergop. De renners trokken naar Tagliacozzo (11.9 km aan 5.6%), met de laatste drie kilometer die boven de 10% gemiddeld gingen en de laatste 300 meter die vlak was.

Zeven vluchters, zonder Belgen, werden gecontroleerd door Red Bull-BORA-hansgrohe, dat dus werkte voor zijn kopman Primoz Roglic. Zij lieten het verschil wel oplopen, tot Mads Pedersen zich op kop zette van het peloton en de voorsprong van de vluchters wel zakte.

Echt veel gebeurde er niet onderweg, al was er wel even een val met Bardet en Gaudu. Op 5 kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen. Ondertussen waren Pedersen en ook Van Aert gelost uit het peloton, er zou dus zeker een nieuwe roze trui komen.

Ayuso wint eerste bergrit in de Giro

Bergop voerde INEOS Grenadiers het tempo op, maar het was Ciccone die een eerste bommetje gooide. De Italiaan raakte tot twee keer toe niet weg en Bernal nam over. Ayuso volgde ook en zag dat Roglic wat aan het slapen was en achteraan het groepje favorieten reed.

De Spanjaard zag zijn kans en versnelde meteen. Ayuso knalde naar zijn eerste ritzege in een grote ronde en pakte enkele kostbare seconden. Zijn ploegmaat Del Toro werd tweede op 4 seconden, Bernal en Roglic werden derde en vierde. Roglic neemt wel de roze trui over van Pedersen, met vier seconden voorsprong op Ayuso.