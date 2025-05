šŸŽ„ Van der Poel vliegt op de fiets, maar moet vrezen: "Hoeveel bedraagt de boete, UCI?"

Sinds zijn derde opeenvolgende zege in Parijs-Roubaix stond Mathieu van der Poel niet meer aan de start van een wedstrijd. In het Duitse Heubach maakten ze zich op voor de comeback van Van der Poel op de mountainbike komende zondag, maar hij stuurt zijn kat. Van der Poel komt volgende week zondag wel aan de start in de Wereldbekermanche in Nove Mesto. In 2019 won de Nederlander die wedstrijd al eens, in 2021 werd Van der Poel nipt geklopt door Tom Pidcock. Voor Van der Poel wordt Nove Mesto zijn eerste wedstrijd op de mountainbike in anderhalf jaar tijd. In september 2023 nam hij deel aan het WK, maar in de eerste ronde moest Van der Poel de strijd al staken na een val. Van der Poel rijdt op gravel... zonder regenboogtrui Om al wat aan de onverharde ondergrond te wennen, trainde Van der Poel op zijn gravelfiets. De Nederlander zette daarvan een video op zijn sociale media. Er viel trainingsmakker Freddy Ovett wel iets op. "Geen regenboogtrui... Hoeveel Zwitserse frank boete, UCI?" Van der Poel werd vorig jaar in Leuven wereldkampioen gravel en mag dus een regenboogtrui dragen op de gravelfiets. Al is dat natuurlijk geen verplichting om die te dragen als het niet om een wedstrijd gaat. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MVDP (@mathieuvanderpoel)