CEO van Lotto Heulot bijt stevig van zich af na bakken kritiek: "Ben de laatste die dat zal beweren"

Lotto heeft dit seizoen amper twee keer gewonnen en is aan een overgangsjaar bezig. Er wordt vaak naar CEO Stéphane Heulot gewezen, maar die bijt stevig van zich af.

Maxim Van Gils vertrok afgelopen winter naar Red Bull-BORA-hansgrohe, het voorjaar van Arnaud De Lie is al voor het tweede seizoen op rij mislukt, de ploeg won amper twee keer dit seizoen en er is nog altijd geen tweede sponsor.

Bij Lotto lijkt er dit jaar heel veel mis te lopen. CEO Stéphane Heulot wordt vaak met de vinger gewezen als schuldige. Hij zou te weinig commerciële aanleg hebben en spreekt ook amper Nederlands, waardoor communiceren soms moeilijk is.

Heulot vindt kritiek onterecht

Volgens Heulot is de kritiek aan zijn adres niet terecht en die raakt hem ook diep. "Ja. Maar niet voor mezelf, wel voor de mensen rond mij. Ik ben de laatste die zal beweren dat ik perfect ben", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Heulot benadrukt dat toen hij in januari 2023 werd aangesteld als CEO, alles heropgebouwd moest worden. "En we hébben de zaken gekeerd", zegt Heulot. De ploeg is sinds vorig jaar ook bijna zeker van de promotie naar de WorldTour in 2026.

Als Heulot het gevoel zou hebben dat hij de evolutie van de ploeg in de weg staat, dan zou hij niet twijfelen om op te stappen. "Ik hou van mijn renners, mijn staf en deze ploeg, maar ik ga mij niet kost wat kost vastklampen aan deze job."